Підтримати українців перед зимою – так пояснили роздачу тисячі гривень у бюджетному комітеті Ради

https://racurs.ua/ua/n200720-pidtrymaty-ukrayinciv-pered-zymou-tak-poyasnyly-rozdachu-tysyachi-gryven-u-budjetnomu-komiteti.html

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Підтримати українців перед «непростою» зимою — так у бюджетному комітеті ВР пояснили ідею роздачі тисячі гривень.

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Ці кошти неможливо було використати на оборону України, оскільки їх джерело — міжнародна допомога, що має цілеспрямовано фінансувати цивільний сектор, повідомила в ефірі «Радіо Свобода» нардепка від «Слуги народу» і представниця комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна.

Всі військові видатки, тобто всі гроші, які ми спрямовуємо на армію і оборону, можуть бути лише наші, внутрішні кошти. Тобто ті, які ми отримуємо в процесі формування доходів держави. Ми не можемо витрачати на війну жодної гривні саме іноземних запозичень… Коли ми збільшували податковий тиск, підвищуючи військовий збір і вводячи його для ФОПів, в першу чергу ми мали на меті збільшити доходи нашої держави, щоб задовільнити той дефіцит, який існує саме в секторі безпеки оборони і армії.

А на питання ведучої, чи варто було спрямувати ці кошти на найбільш вразливі верстви громадян, депутатка зазначила, що рішення ухвалювалось у короткий термін, тому уряд не мав змоги підготувати категоризацію таких громадян.

Раніше 29 жовтня прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що програма виплат 1 тис грн кожному українцю має три цілі: підтримати вразливі родини взимку, стимулювати попит на українські послуги та продемонструвати єдність суспільства.