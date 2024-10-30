Прогулянка ледь не закінчилася зустріччю з хижаком

https://racurs.ua/ua/n200733-jinka-u-karpatah-rozmynulasya-z-vedmedem-na-chotyry-hvylyny-foto.html

Ракурс

Прогулянка ледь не закінчилася зустріччю з хижаком.

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З різницею в чотири хвилини фотопастка прикордонників зафіксувала ведмедя та місцеву жінку, що прогулювалася. На щастя, з жінкою біди не сталося. Після отримання даних з фотопастки правоохоронці одразу знайшли панянку та попередили про небезпеку.

Прикордонники закликали місцевих та туристів бути обачними та пам’ятати, що прогулянки поблизу кордону є небезпечними.

На початку жовтня у ДПСУ повідомляли, що ведмідь з Румунії переплив Тису та опинився на Закарпатті.

На околиці закарпатського міста Тячів прикордонники помітили ведмедя. Неподалік від місця, де камери зафіксували рух клишоногого, по річці Тиса пролягає кордон з Румунією. З румунського боку у цій місцевості знаходяться гори та густий ліс, де, ймовірно, і мешкає бурий. А після купання у Тисі йому, схоже, просто захотілося помандрувати.