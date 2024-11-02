Трамп може передчасно оголосити себе президентом. Фото:

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Дональд Трамп, кандидат у президенти від Республіканської партії, може передчасно оголосити про свою перемогу на виборах.

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На цьому тижні він заявив журналістам, що сподівається оголосити про свою перемогу безпосередньо в день виборів. Однак політичні експерти попередили, що може пройти кілька днів, перш ніж стане відомим остаточний результат. Бо ж у деяких ключових штатах можуть ще вимагатимуть перерахунку голосів. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що зазвичай переможців американських виборів оголошують великі ЗМІ, які аналізують підрахунки голосів з посиланням на посадовців. Трапляється, що кандидати оголошують про перемогу до того, як такі публікації будуть зроблені. Однак це не прийнято робити до того, як переможець стане хоча б очевидним.

У Демократичній партії заявили, що готові швидко реагувати у разі такого розвитку подій.

На жаль, ми готові, якщо він це зробить, і якщо ми дізнаємося, що він насправді маніпулює пресою та намагається маніпулювати консенсусом американського народу… ми готові відреагувати, — заявила днями кандидат-демократ Камала Гарріс.

Політик не стала розкривати подробиці плану, але шість представників Демократичної партії та штабу Гарріс заявили, що первісна боротьба про будь-які заяви про ранню перемогу Трампа проходитиме в суді громадської думки. Демократи через соцмережі та ЗМІ вимагатимуть перерахувати всі голоси до оголошення остаточних результатів.

Щойно хибно оголосить про свою перемогу, ми готові виступити на телебаченні і розповісти правду, а також задіяти широку мережу людей, які можуть використати свій вплив для опору, — зазначив один із представників Демпартії.

Ще один топ-посадовець передвиборчого штабу Гарріс заявив журналістам, що вони «цілком чекають», що Трамп неправдиво оголосить про свою перемогу увечері 5 листопада, до того, як будуть повністю підраховані всі голоси.

Також журналісти нагадали, що у 2020 році Трамп оголосив себе переможцем майже відразу після дня виборів і за три дні до того, як про результати повідомили перші телеканали. Зрештою переміг представник Демократичної партії Джо Байден.

Нагадаємо, вже понад 66 млн американців скористалися можливістю раннього голосування до дня виборів. NBC News стверджує, що Камала Гарріс лідирує з незначним відривом.

Джерело: Reuters