Військова допомога Україні: зупинка коштує Німеччині набагато дорожче, ніж продовження

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Інститут світової економіки Кільського університету випустив дослідження, де показується, що військова підтримка України є для Німеччини в нинішніх умовах найвигіднішим варіантом з економічного погляду.

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Автори дослідження суперечать голосам, які останніми тижнями все частіше закликають до скорочення чи навіть припинення військової підтримки України.

Аргументи авторів Йоханнеса Біндера та Моріца Шуларіка такі:

У разі перемоги рф на Німеччину очікує приплив біженців з України, який спричинить величезні додаткові витрати. Якщо рф переможе, ФРН доведеться збільшити власні витрати на безпеку в Європі. Перемога росії завдасть збитку торгівлі, а Німеччина втратить свої прямі інвестиції в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року Берлін виділив Києву військову допомогу на суму 10,6 мільярдів євро. Втратити ж у разі поразки України Німеччина може у 10, а то й у 20 разів більше.

Лише з економічної точки зору, якщо ми ігноруємо політичні та гуманітарні причини, в інтересах Німеччини надавати більше військової допомоги Україні, оскільки це, зрештою, є для нас дешевшою альтернативою, — каже Йоганнес Біндер, науковий співробітник IfW Kiel та співавтор автор Кільської аналітичної записки «Чого коштує не підтримувати Україну».

Наразі витрати ФРН на допомогу Україні у відсотках від ВВП на душу населення одні з найнижчих у Європі.

Ми оцінюємо, що ціна для Німеччини у разі перемоги росії буде приблизно в 10 разів вищою, ніж ми зараз надаємо військову допомогу, — говорить Моріц Шуларік, президент IfW Kiel і співавтор дослідження.

Автори Кільського дослідження вважають, що з економічної точки зору Москву можна буде переконати розпочати серйозні мирні переговори, лише якщо режим не матиме шансів на військову перемогу і більше не зможе спекулювати на виснаженні України чи припиненні підтримки Заходу.