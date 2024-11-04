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«Тисячу Зеленського» можна буде отримати через «Укрпошту». Фото:

«Тисячу Зеленського» можна буде отримати у відділеннях «Укрпошти»

4 лис 2024, 16:50
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Тисячу гривень допомоги від держави, яку анонсував президент Володимир Зеленський, можна буде отримати через «Укрпошту».


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Зараз урядовці розробляють механізм отримання коштів «єПідтримки» — 1 тис. грн на українця, через відділення «Укрпошти». Це дозволить отримати допомогу тим громадянам, які не мають доступу до «Дії» та смартфонів. Цей механізм буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Про це повідомили УНН із посиланням на Міністерство економіки.

У відомстві зазначили, що виплати «тисячі Зеленського» стосується не лише дорослих, а й дітей. Так, один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Мінекономіки наголосило, що ця тисяча гривень не буде оподатковуватися.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, навіщо українцям роздадуть по тисячі гривень. За його словами, програма виплат 1 тис грн кожному українцю має три цілі: підтримати вразливі родини взимку, стимулювати попит на українські послуги та продемонструвати єдність суспільства.

Джерело: УНН

Джерело: Ракурс


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