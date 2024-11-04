«Тисячу Зеленського» можна буде отримати через «Укрпошту». Фото:

https://racurs.ua/ua/n200894-tysyachu-zelenskogo-mojna-bude-otrymaty-u-viddilennyah-ukrposhty.html

Ракурс

Тисячу гривень допомоги від держави, яку анонсував президент Володимир Зеленський, можна буде отримати через «Укрпошту».

.

Зараз урядовці розробляють механізм отримання коштів «єПідтримки» — 1 тис. грн на українця, через відділення «Укрпошти». Це дозволить отримати допомогу тим громадянам, які не мають доступу до «Дії» та смартфонів. Цей механізм буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Про це повідомили УНН із посиланням на Міністерство економіки.

У відомстві зазначили, що виплати «тисячі Зеленського» стосується не лише дорослих, а й дітей. Так, один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Мінекономіки наголосило, що ця тисяча гривень не буде оподатковуватися.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, навіщо українцям роздадуть по тисячі гривень. За його словами, програма виплат 1 тис грн кожному українцю має три цілі: підтримати вразливі родини взимку, стимулювати попит на українські послуги та продемонструвати єдність суспільства.

Джерело: УНН