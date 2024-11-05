П'ятеро плавців намагалися переплисти Тису у мороз

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До пастки «порожніх обіцянок за чималі гроші» потрапили порушники україно-угорського кордону.

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П’ятеро чоловіків намагалися перепливти річку Тиса, щоб потрапити до Угорщини, повідомляє Держприкордонслужба.

Однак, коли за 300 м від кордону їх затримали прикордонники, «плавці» зізналися, що спочатку надавали перевагу безпечним маршрутам. Саме за них і заплатили — кожен від 8 до 17 тис. дол.

Корективи різко відбулися, коли переправник отримав свою винагороду. Опісля невідомий приніс «клієнтам» човен і вказав напрямок до річки.

Навіть попри такі кардинальні зміни та мороз -4°C, від плану вони не відмовились. Помітивши прикордонний наряд, позбулися човна, ще й до втечі вдалися. На порушників чекає суд. Встановлюється повне коло причетних.