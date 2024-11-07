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У Львові оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання за допомогою системи оповіщення
У Львові оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання через систему оповіщенняhttps://racurs.ua/ua/n200982-u-lvovi-ogoloshuvatymut-zagalnonacionalnu-hvylynu-movchannya-cherez-systemu-opovischennya.htmlРакурс
У Львові оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання за допомогою системи оповіщення.
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Повідомлення звучатиме щодня о 9:00.
За даними міського управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони, повідомлення буде звучати із 94 систем оповіщення. Вони охоплюють близько 60% території Львівської громади.
Раніше медіа писали, що хвилина мовчання, яку оголошують по всій Україні о 9 годині ранку, в Острозі (Рівненська область) буде особливою — її доповнять молитвою «Отче наш» і гімном України.