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Ракурс
У Львові оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання за допомогою системи оповіщення

У Львові оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання через систему оповіщення

7 лис 2024, 12:02
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У Львові оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання за допомогою системи оповіщення.


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Повідомлення звучатиме щодня о 9:00.

За даними міського управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони, повідомлення буде звучати із 94 систем оповіщення. Вони охоплюють близько 60% території Львівської громади.

Раніше медіа писали, що хвилина мовчання, яку оголошують по всій Україні о 9 годині ранку, в Острозі (Рівненська область) буде особливою — її доповнять молитвою «Отче наш» і гімном України.

Джерело: Ракурс


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