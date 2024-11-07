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Ракурс
Російські нацисти завдали п'ять ударів по Запоріжжю

Російські нацисти завдали п’ять ударів по Запоріжжю (ФОТО)

7 лис 2024, 15:22
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Російські нацисти удень 7 листопада завдали п’ять ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади.


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Є поранені, масштаби руйнувань встановлюються, — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він написав, що «посеред дня на мирних людей прилетіли ракети та КАБи», та опублікував декілька фото з місця прильотів.

Джерело: Ракурс


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