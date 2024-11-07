Російські нацисти завдали п'ять ударів по Запоріжжю

https://racurs.ua/ua/n200990-rosiyski-nacysty-zavdaly-p-yat-udariv-po-zaporijju-foto.html

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Російські нацисти удень 7 листопада завдали п’ять ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади.

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Є поранені, масштаби руйнувань встановлюються, — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він написав, що «посеред дня на мирних людей прилетіли ракети та КАБи», та опублікував декілька фото з місця прильотів.