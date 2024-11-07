Наслідки ударів по Запоріжжю. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n200993-obstril-zaporijjya-zagynula-ludyna-sche-18-osib-poraneni-foto.html

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Російська армія 7 листопада завдала п’яти авіаційних ударів по Запоріжжю.

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Внаслідок атаки авіабомбами та КАБами зруйновані житлові будинки та пошкоджено лікарню. Одна людина загинула, ще 10 дістали поранення. Серед постраждалих — однорічна дитина. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

У тяжкому стані перебувають двоє осіб. Один із них — працівник медичного закладу. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

У ДСНС поінформували про 18 постраждалих. Двох осіб вдалося врятувати.

Російські удари частково зруйнували 4-поверховий житловий будинок. За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила будівлю лікувального закладу, загорівся автомобіль. Надзвичайники ліквідували пожежу. Ще за двома адресами були пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля онколікарні.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські загарбники атакували Запоріжжя авіаційними ракетами та керованими авіаційними бомбами. Ворог завдав п’ять ударів. Були зафіксовані влучання по житлових будинках та лікарні.