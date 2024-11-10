Чи стало глобальне потепління причиною катастрофічних дощів у Європі, встановили учені

Європа у 2024 році зіткнулася з потужними зливами та повенями, фото: Ministerul Afacerilor Interne, Romania

https://racurs.ua/ua/n201083-chy-stalo-globalne-poteplinnya-prychynou-katastrofichnyh-doschiv-u-ievropi-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Масивні опади, спричинені штормом «Борис», призвели до хаосу та повеней у Центральній та Східній Європі.

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Учені з німецьких Інституту Альфреда Вегенера та Центру полярних і морських досліджень імені Гельмгольца проаналізували, чи стало глобальне потепління причиною того, що погодні умови сягнули такого екстремального рівня. Про це повідомляє прес-служба Центру Гельмгольца.

У середині вересня шторм «Борис» спричинив проливні дощі та сильні повені в Польщі, Чехії, Австрії та Румунії. У багатьох постраждалих регіонах випала одна з найбільших кількостей опадів, коли-небудь зафіксованих за п’ятиденний період. Загинуло щонайменше 27 людей, величезна кількість сімей була змушена покинути свої домівки.

Вже через один-два тижні після певної події можна використовувати так звані дослідження ймовірнісної атрибуції, щоб зробити перші висновки про те, наскільки ймовірною була ця подія через зміну клімату, — зазначається у статті.

В результаті проведений ученими аналіз показав:

у світі без нинішнього рівня глобального потепління внаслідок шторму «Борис» випало б приблизно на 9% менше опадів;

у нашій реальності на шляху зі східного Середземномор’я і Чорного моря до Центральної Європи шторм зміг набрати більшої сили, оскільки вода була приблизно на два градуси теплішою, ніж у доіндустріальні часи — що означало відповідно більший відсоток водяної пари в повітрі над регіоном.