Чи стало глобальне потепління причиною катастрофічних дощів у Європі, встановили учені

Чи стало глобальне потепління причиною катастрофічних дощів у Європі, встановили ученіhttps://racurs.ua/ua/n201083-chy-stalo-globalne-poteplinnya-prychynou-katastrofichnyh-doschiv-u-ievropi-vstanovyly-ucheni.htmlРакурс
Масивні опади, спричинені штормом «Борис», призвели до хаосу та повеней у Центральній та Східній Європі.
Учені з німецьких Інституту Альфреда Вегенера та Центру полярних і морських досліджень імені Гельмгольца проаналізували, чи стало глобальне потепління причиною того, що погодні умови сягнули такого екстремального рівня. Про це повідомляє прес-служба Центру Гельмгольца.
У середині вересня шторм «Борис» спричинив проливні дощі та сильні повені в Польщі, Чехії, Австрії та Румунії. У багатьох постраждалих регіонах випала одна з найбільших кількостей опадів, коли-небудь зафіксованих за п’ятиденний період. Загинуло щонайменше 27 людей, величезна кількість сімей була змушена покинути свої домівки.
Вже через один-два тижні після певної події можна використовувати так звані дослідження ймовірнісної атрибуції, щоб зробити перші висновки про те, наскільки ймовірною була ця подія через зміну клімату, — зазначається у статті.
В результаті проведений ученими аналіз показав:
- у світі без нинішнього рівня глобального потепління внаслідок шторму «Борис» випало б приблизно на 9% менше опадів;
- у нашій реальності на шляху зі східного Середземномор’я і Чорного моря до Центральної Європи шторм зміг набрати більшої сили, оскільки вода була приблизно на два градуси теплішою, ніж у доіндустріальні часи — що означало відповідно більший відсоток водяної пари в повітрі над регіоном.
Дев’ять відсотків може здатися небагато, але коли мова йде про наслідки сильних дощів, все завжди зводиться до того, скільки води збирається на поверхні і куди вона потрапляє - може річка, дамба або каналізаційна система втримати її, чи вона розливається, завдаючи при цьому величезної шкоди, — наголошується у статті.