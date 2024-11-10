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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Свеської громади, фото: Сумська обласна прокуратура

Рашисти обстріляли громаду на Сумщині — загинула людина (ФОТО)

10 лис 2024, 20:58
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Російські загарбники сьогодні, 10 листопада, близько 15.20 з території рф з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району.


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В результаті загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала тяжкі поранення. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Свеської громади, фото: Сумська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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