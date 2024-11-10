Наслідки російського обстрілу Свеської громади, фото: Сумська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n201089-rashysty-obstrilyaly-gromadu-na-sumschyni-zagynula-ludyna-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 10 листопада, близько 15.20 з території рф з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району.

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В результаті загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала тяжкі поранення. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).