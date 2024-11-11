До середини наступного року інфляція перевищить 10%

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До середини наступного року інфляція перевищить 10%.

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Про це 11 листопада повідомили в НБУ, коментуючи рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.У регуляторі розповідають, що головні причини інфляції: поганий урожай, дорожча електроенергія та сировина, а також зміни курсу гривні.

У Нацбанку пояснюють, що ріст цін в магазинах «буде відносно нетривалим». Споживча інфляція перебуватиме на двозначному рівні протягом першого півріччя наступного року, після чого відновиться тенденція до стійкого зниження.

Рішенню Правління НБУ зберегти облікову ставку на рівні 13% передувала дискусія Комітету з монетарної політики (КМП), до складу якого також входять директори профільних департаментів.

У НБУ повідомили, що дев’ять з десяти присутніх членів КМП підтримали збереження облікової ставки на рівні 13% у жовтні. Вони підкреслили, що такий рівень ставки разом із підтриманням стійкості валютного ринку є достатнім, щоб стримати інфляцію та повернути її до цілі 5% найближчими роками.

Збільшення попиту населення на строкові гривневі депозити і ОВДП восени на тлі збереження стійкості інфляційних очікувань свідчить, що завдання НБУ із захисту гривневих заощаджень від інфляції виконується.

Як зазначили ці учасники дискусії, такий крок буде цілком послідовним та передбачуваним з огляду на попередні комунікації, тоді як НБУ важливо і надалі зменшувати рівень економічної невизначеності.

Один учасник дискусії висловився за підвищення облікової ставки до 13,5% у жовтні.

Він зазначив, що отримав додаткові підтвердження доцільності такого кроку: швидше за прогноз зростання інфляції, погіршення очікувань, хоч і маржинальне, а також зміщений вгору баланс інфляційних ризиків.

Підвищення ставки засвідчило б готовність НБУ і надалі забезпечувати цінову стабільність та належний захист гривневих заощаджень від інфляції не лише зараз, а й у перспективі.

Переважна більшість членів КМП очікує збереження облікової ставки на рівні 13% упродовж наступних місяців, однак не виключає можливість її підвищення.

Жоден з учасників дискусії не бачить підстав для пом’якшення процентної політики найближчими місяцями.

Вісім членів КМП вважають, що облікова ставка на рівні 13% буде достатньою для забезпечення належного рівня захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення.

Водночас двоє учасників дискусії очікують, що в грудні ставку потрібно буде підняти до 14%.