В Україні невдовзі можуть підготувати законопроект про демобілізацію, фото: vechirniy.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n201205-minoborony-u-grudni-planuie-zavershyty-roboty-na-zakonoproektom-pro-umovy-demobilizaciyi-zmi.html

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Міністерство оборони України планує до 18 грудня завершити роботу над законопроектом про визначення порядку та умов звільнення деяких категорій військових під час воєнного стан.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенка.

За словами Костенка, комітет звертався до Міноборони з офіційним запитом щодо напрацювання цього законопроекту.

Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном — до 18 грудня 2024 року, — зазначив Костенко.

Костенко зауважив, що наразі не відомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони.

11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. З остаточного варіанту законопроекту було виключено положення про звільнення військових зі служби, проте Рада зобовʼязала Міноборони напрацювати відповідний законопроект упродовж восьми місяців.

Джерело: «Українська правда»