Минобороны в декабре планирует завершить работы по законопроекту об условиях демобилизации — СМИhttps://racurs.ua/n201205-minoborony-v-dekabre-planiruet-zavershit-raboty-po-zakonoproektu-ob-usloviyah-demobilizacii-smi.htmlРакурс
Міністерство оборони України планує до 18 грудня завершити роботу над законопроектом про визначення порядку та умов звільнення деяких категорій військових під час воєнного стан.
Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Романа Костенка.
За словами Костенка, комітет звертався до Міноборони з офіційним запитом щодо напрацювання цього законопроекту.
Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном — до 18 грудня 2024 року, — зазначив Костенко.
Костенко зауважив, що наразі не відомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони.
11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. З остаточного варіанту законопроекту було виключено положення про звільнення військових зі служби, проте Рада зобовʼязала Міноборони напрацювати відповідний законопроект упродовж восьми місяців.
Джерело: «Українська правда»