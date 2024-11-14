США відкрили базу протиракетної оборони в Польщі

https://racurs.ua/ua/n201208-ssha-vvely-v-diu-bazu-ppo-na-pivnochi-polschi-ale-vona-ne-dlya-zahystu-vid-rosiyi.html

Ракурс

США відкрили 13 листопада базу протиракетної оборони в Польщі.

.

На американському об'єкті, інтегрованому в систему оборони НАТО, розміщена система Військово-морських сил США Aegis Ashore, яка здатна виявляти, відстежувати та знищувати балістичні ракети на початковому етапі їх польоту.

росія, яка довгий час протестувала проти цього як загрози своїй власній безпеці, 13 листопада заявила, що відкриття бази вимагатиме відповідних заходів «для забезпечення паритету».

Ракетна база США розміщена в місті Редзіково, всього за 230 км від кордону з російською Калінінградською областю.

На урочистій церемонії міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що ця подія має «історичне значення для безпеки Польщі, Сполучених Штатів і НАТО».

Нинішні конфлікти, наприклад, в Україні або на Близькому Сході, показують нам, наскільки важливими є протиповітряна і протиракетна оборона, — заявив Косиняк-Камиш.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, база «значно зміцнює здатність альянсу захищатися від зростаючої загрози балістичних ракет з-за меж євроатлантичного простору».

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що «США залишаються гарантом безпеки Польщі». У Кремлі, зі свого боку, зазначили, що база становить для Москви загрозу і є «спробою стримування російського військового потенціалу».

База в Редзіково є важливим елементом системи захисту НАТО в Європі, спрямованою на протидію загрозам, зокрема з боку Ірану. Але вона не для захисту від росії. Вона розроблялася десять років тому для захисту від Ірану. Однак, як пише Wiadomosci, ця база, на жаль, не здатна захистити від загроз з боку росії.

Системи ППО здатні перехоплювати невелику кількість ракет середньої дальності (1−5 тис. км) з боку Близького Сходу. Щоб відповідати сучасним викликам, потрібно модернізувати базу.