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Ракурс
Німеччина заборонила своїм портам приймати танкери з російським газом, - Financial Times

Німецьким портам заборонили приймати танкери з російським СПГ, — FT

14 лис 2024, 18:23
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Німеччина заборонила своїм портам приймати танкери з російським газом.


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Як повідомили у Financial Times, в уряді заявили, що наказ видали для захисту «першочергових державних інтересів» країни, і закликало оператора «відмовитися від поставок СПГ з росії до подальших повідомлень.

У своєму листі німецьке міністерство заявило, що, якщо дозволити це постачання, LNG-термінал порушить саму причину його створення — зробити Німеччину та ЄС в цілому «незалежними» від поставок газу з-за кордону.

Німеччина вживає заходів, щоб зменшити свою залежність від росії. Головним чином це відбувається за рахунок створення LNG-терміналів, які дозволять постачати газ до Німеччини морем. На думку міністерства, ці зусилля будуть марними, якщо порти все ще можуть приймати партії російського газу.

Джерело: Ракурс


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