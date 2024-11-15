БпЛА вдарили по аеродрому «Кримськ». Фото:

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Безпілотники атакували Краснодарський край російської федерації.

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У ніч проти 15 листопада дрони вдарили по військовому аеродрому «Кримськ». Про це керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Тим часом у Міністерстві оборони рф стверджують, що російська ППО нібито перехопила і знищила загалом 51 український безпілотник, серед яких 36 — над територією Краснодарського краю.

А глава Кримського району Краснодарського краю Сергій Лесь заявив про 46 збитих дронів.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про падіння уламків БпЛА на територію чотирьох домоволодінь у Кримську. А в Красноармійському районі уламки пошкодили дах приватного будинку.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, 13 листопада дрони атакували нафтосховище «Комбінат Утьос Росрезерву», яке розташоване в селищі Монтажне Пензенської області рф. Були уражені резервуари з паливом.