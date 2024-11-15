Нацгвардія озброїлася чеськими САУ DITA. Фото: НГУ

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Самохідні артилерійські установки DITA посилять підрозділи Національної гвардії України.

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Ці САУ калібру 155-мм характеризуються високим рівнем автоматизації та дальністю стрільби до 40 км. Це робить цю «самохідку» ефективною як щодо нанесення вогневого ураження по позиціях і скупченнях піхоти противника, так і в контрбатарейній боротьбі. Про це НГУ 15 листопада повідомила у Telegram.

Управляти «Дітою» можуть лише двоє військовослужбовців, бо більшість процесів керування, наведення й заряджання автоматизовані. А броньована кабіна екіпажу сворює додатковий захист для особового складу.

Чеська САУ стріляє з досить високим темпом — п’ять снарядів на хвилину. А висока прохідність дає можливість швидко змінювати позицію після виконання вогневого завдання та мати маневровість в складних умовах місцевості.

Артилерійські підрозділи Національної гвардії досить ефективно виконують завдання на полі бою. Поява сучасних артилерійських установок типу «Богдана» і DITA — значно посилює вогневі можливості наших сил й ефективність щодо ураження противника, — зазначили в гвардії.

Нагадаємо, Україна отримає від Франції 12 одиниць самохідних артилерійських установок Caesar. Це озброєння Париж закупить за відсоткам від заморожених російських активів. Крім того, за ці гроші для ЗСУ придбають також снаряди калібру 155-мм, ракети «Астра», керовані бомби AASM та інше озброєння.