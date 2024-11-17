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Ракурс
Київ у метро - як у столиці ховалися від російської ракетної атаки

Київ у метро — як у столиці ховалися від російської ракетної атаки (ФОТО)

17 лис 2024, 10:46
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Під час російської ракетної атаки уранці 17 листопада тисячі киян використали столичний метрополітен як сховище.


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Як видно на фото Яна Доброносова з видання «Телеграф», люди спустилися під землю з дітьми. Мали з собою їжу та воду, каремати, ковдри і пледи.

Хтось спав, хтось стежив, як ППО збивала ракети і дрони, інші грали в ігри на смартфоні. У метро кияни принесли й своїх домашніх тварин.

Нагадаємо, що по Києву окупанти запустили крилаті ракети Х-101/55 і «Калібр», аеробалістичні ракети «Кинджал», балістичні «Іскандер-М» (KN-23), ракети «Циркон», а також ударні дрони. Працювала ППО.

Повітряна тривога у столиці тривала майже 5 годин. Її оголошували двічі. У Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення.

Джерело: Ракурс


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