Російські військові вбили рибалку на Сумщині. Фото: прокуратура

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Російські окупанти вбили рибалку під час артобстрілу прикордоння Сумської області.

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У неділю, 17 листопада, близько 13.00 загарбники з території російської федерації з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Зноб-Новгородської громади Шосткинського району. Внаслідок атаки ворога загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері. Про це повідомила прокуратура Сумщини.

Також ворожі удари пошкодили на території громади медичний заклад та сім приватних будинків.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Також вони документують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, 17 листопада російська армія обстріляла енергетичну інфраструктуру одного з міст в Одеській області. Ворог поцілив по енергетичному об'єкту, внаслідок чого загинули двоє енергетиків. Також внаслідок обстрілу постраждав 17-річний хлопець. Зафіксовані пошкодження приватних будинків, господарських споруд та автомобілів.