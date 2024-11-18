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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Сумах 17 листопада, фото: ДСНС

У Сумах зросла кількість жертв російського ракетного удару (ФОТО, ВІДЕО)

18 лис 2024, 08:13
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Російські загарбники вчора, 17 листопада, пізно ввечері завдали ракетного удару поблизу дев’ятиповерхового житлового будинку в Сумах.


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Станом на ранок сьогоднішнього дня 18 листопада, Наразі відомо вже про 11 загиблих, повідомляє прес-служба ДСНС.

Ще 55 людей травмовано, з них восьмеро дітей.

Раніше у відомстві повідомляли, що з пошкоджених будівель було евакуйовано понад 400 мешканців. Російський удар також:

  • пошкодив скління вікон шести десятиповерхових будинків;
  • знищено чотири автомобілі.

Наслідки російського ракетного удару по Сумах 17 листопада, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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