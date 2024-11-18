Наслідки російського ракетного удару по Сумах 17 листопада, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n201311-u-sumah-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskogo-raketnogo-udaru-foto-video.html

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Російські загарбники вчора, 17 листопада, пізно ввечері завдали ракетного удару поблизу дев’ятиповерхового житлового будинку в Сумах.

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Станом на ранок сьогоднішнього дня 18 листопада, Наразі відомо вже про 11 загиблих, повідомляє прес-служба ДСНС.

Ще 55 людей травмовано, з них восьмеро дітей.

Раніше у відомстві повідомляли, що з пошкоджених будівель було евакуйовано понад 400 мешканців. Російський удар також: