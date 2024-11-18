У "Резерв+" хочуть додати можливість постановки на військовий облік

https://racurs.ua/ua/n201330-u-rezerv-hochut-dodaty-u-2025-roci-opciu-postanovky-na-viyskovyy-oblik.html

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У «Резерві+" наступного року хочуть додати можливість постановки на військовий облік.

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Про це на брифінгу у Міноборони 18 листопада повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко.

Основна ідея в тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця стати на облік у державі, стати військовозобов’язаною і показати, що виконує обов’язок згідно із законом через такий онлайн-інструмент. І все це — перетворення «Резерву» на повноцінну альтернативу ТЦК, — заявила Черногоренко.

Розглядається варіант верифікації документів через Bank ID.

Крім того, про намір «відійти від «бусифікації»» заявив міністр Рустем Умеров. За словами міністра оборони, планується відмова від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби. Також він анонсував посаду військового омбудсмана.

Міністр пояснив, що це не значить, що ТЦК погані, але в Міноборони чують про проблеми і ставлять за мету замінити їх. Відповідна робота ведеться.

Як пояснила Черногоренко, людині зараз потрібно фізично прийти, щоб стати на облік в ТЦК:

Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред’являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру.

Вона сказала, що наразі відбувається відповідна робота, і потрібно у законодавство вносити деякі зміни.

Але основна ідея у тому, щоб людина могла у своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військовозобов’язаним і показати, що виконує обов’язок згідно з законом через такий онлайн-інструмент. І все це — перетворення «Резерву» в повноцінну альтернативу ТЦК, — наголосила вона.

Водночас, зі слів Умєрова випливає, що не йдеться про розформування ТЦК.

Ми взяли принцип не нашкодити тій системі, яка є. Ми чуємо, знаємо — це виклик. Це дуже величезний біль. Зі своєї сторони, ми пропрацьовували концепт цей, щоби перетворити це в офіс з обслуговування військовослужбовців. Там декілька інших концепцій було. Ми не зупиняємося, щоби знайти рішення у цьому плані, — сказав Умєров.

Міністр додав, що в Міноборони ставляться виважено до цього питання, юридично пропрацьовуються варіанти, і зокрема, якщо буде певне переформатування, то яким чином воно буде ефективнішим за ту структуру, яка є зараз.

Хто це буде управляти, яким чином? Як це буде обслуговуватися? Тобто, ми внутрішньо зараз це обговорюємо, — сказав Умєров.

Як зазначила Черногоренко, навантаження на ТЦК спаде, як тільки стане можливим виконувати офлайн-фунції через застосунок в режимі онлайн.