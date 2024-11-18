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Ракурс
Полоненого відразу убивай - російський командир наказує здійснити воєнний злочин

Полоненого відразу убивай — російський командир наказує здійснити воєнний злочин (АУДІО)

18 лис 2024, 17:09
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У радіоперехопленні, здобутому Головним управлінням розвідки (ГУР) Міноборони на фронті, зафіксовано, як командири російської окупаційної армії дають підлеглим наказ здійснити воєнний злочин ― розстріляти полоненого.


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Зафіксований факт ― черговий доказ цілеспрямованої геноцидальної політики окупаційної армії у розпочатій росією злочинній війні проти України.

Також у ворожому ефірі підтверджується важке поранення московита із позивним Гроза.

Окупантові із позивним Гриф, що перебував в одній групі з Грозою, наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись. Водночас чути команду «полоненого відразу двухсоть», тобто — убивай.

Джерело: Ракурс


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