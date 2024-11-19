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Чоловік нардепки Кормишкіної «відмазав» її від адміністративного протоколу
Чоловік нардепки Кормишкіної «відмазав» її від адмінпротоколуhttps://racurs.ua/ua/n201355-cholovik-nardepky-kormyshkinoyi-vidmazav-yiyi-vid-administratyvnogo-protokolu.htmlРакурс
Чоловік нардепки Кормишкіної «відмазав» її від адміністративного протоколу
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Під час розслідування справи про збагачення нардепки Ірини Кормишкіної детективи НАБУ зафіксували розмову її чоловіка Юрія Кормишкіна з патрульним поліцейським, на якій той просив її відпустити без складання протоколу і згадував одного з керівників поліції Миколаївщини.
Як йдеться у судовому рішенні про застосування запобіжного заходу від 23 жовтня 2024 року, детективи зафіксували такий діалог:
Кормишкін: Так, моє прізвище, відоме вам чи ні?
Патрульний: Ну, чув, чув його.
Кормишкін: Та ви ж ОСОБА28 (один з керівників поліції Миколаївщини) зателефонуйте, будь ласка, дружину мою відпустіть без протоколу.
Патрульний: Можна якось погано чую. Ще раз повторіть.
Кормишкін: Це моя дружина, відпустіть, щоб там ОСОБА28 (один з керівників поліції Миколаївщини) не дзвонити, відпустіть, а я вам скажу дякую, коли зустрінемося.
Патрульний: Дивіться, уже просто почали розгляд, почали писати, бо трохи нам почали грубити.
Кормишкін: Зробіть усне, ми ж усі розуміємо, як це можна зробити, відпустіть мою дружину, вона маленький скромний народний депутат, відпустіть її.
Патрульний: Та я розумію.
Кормишкін: А ми всі місцеві це.
Патрульний: Така ситуація, якщо ви можете набрати, то наберіть, будь ласка, бо ми уже почали писати, ми уже дані ввели у цю, постанову…
Кормишкін: ну я наберу, а який у вас екіпаж, де ви стоїте, як вас відмітити?
Патрульний: ми (називає номер) екіпаж.
Кормишкін: все, добре, дякую. Зараз наберу.
Другий патрульний: Угу.
Кормишкін: Добре, дякую.
Адмінпротокол до суду так і не скерували.
Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні. Раніше її відпустили на поруки голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії та керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Кормишкіну (Аллахвердієву) підозрюють у незаконному збагаченні. За даними САП, у 2021−2022 роках, маючи 2,7 млн гривень доходу і заощаджень, вона придбала будинок поблизу Одеси за 20 млн гривень.