ППО України збила 56 російських дронів. Фото:

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Ракурс

Масовану атаку дронів сьогодні відбивали українські військові.

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У ніч на 20 листопада противник вдарив по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині. Також ворог бив керованими авіабомбами. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Крім того, з районів Курська, Орла й Приморсько-Ахтарська противник запустив 122 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Збивали повітряні цілі у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Станом на 11.00 було відомо про збиття двох КАР та 56 дронів. Ще 58 безпілотників були локаційно втрачені в різних областях. Шість БпЛА вийшли з повітряного простору України: п’ять — в росію, один — в білорусь.

Нагадаємо, посольство США у Києві отримало конкретні дані про можливу масовану ракетну атаку по Україні у середу, 20 листопада. У зв’язку з цим дипломатичну установу закрили, а співробітникам рекомендовали «негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги».

В Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що це попередження цілком обґрунтоване, враховуючи накопичення російських запасів ракет.