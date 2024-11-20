В РНБО прокоментували попередження посольства США про ракетну атаку

В РНБО прокоментували попередження посольства США. Фото:

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Попередження посольства США щодо можливої ракетної атаки з боку росії прокоментували в РНБО.

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Це попередження цілком обґрунтоване, враховуючи накопичення російських запасів ракет. Ворог зробив запаси ракет, яких вистачить на серію обстрілів України. Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 20 листопада повідомив у Telegram.

Росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також «калібрів» і балістики, — йдеться у повідомленні.

За його словами, зараз ворожа стратегічна авіація та запаси на аеродромах і складах у росії перебувають у стані готовності. Також Москва може задіяти для ракетних обстрілів і військовий флот.

Нагадаємо, посольство США у Києві отримало конкретні дані про можливу масовану ракетну атаку по Україні у середу, 20 листопада. У зв’язку з цим дипломатичну установу закрили, а співробітникам рекомендували «негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги».