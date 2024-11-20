США попередили про масований удар по Україні 20 листопада. Фото:

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Країна-агресор російська федерація може завдати потужного ракетного удару по Україні.

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Атака може відбутися сьогодні, 20 листопада. Посольство США в Україні отримало конкретні дані про можливу масовану атаку. Про це повідомляється на сайті дипломатичного відомства.

У зв’язку з цим установу буде закрито, а співробітникам рекомендовано «негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги».

Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде закрито, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам Сполучених Штатів бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги, — йдеться у повідомленні.

Деталей щодо удару американці не повідомили.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російська федерація завдала масованого комбінованого ракетно-дробового удару по Україні. Ворог вдарив по енергетичних об'єктах та інфраструктуру в Миколаєві, Запоріжжі, Одеській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Для атаки росія застосувала 120 ракет та 90 дронів.