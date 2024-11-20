США дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow по рф. Фото:

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США надали Україні дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow для ударів вглиб росії.

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Наразі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уникає коментарів щодо дозволу завдавати ударів по країні-агресору ракетами Storm Shadow. Очліьник британського уряду заявив, що не збирається вдаватися в «оперативні подробиці». Про це повідомило видання The Times.

Джерела у британському Міністерстві закордонних справ заявили, що «поворотним моментом» було залучення солдатів КНДР з боку рф. На Заході це розцінили як «серйозну ескалацію». При цьому в уряді зазначили, що «дуже вагомі оперативні причини», чому Лондон повинен бути обережними у висловлюваннях, щоб «не дати путіну стратегічну перевагу на полі бою».

Водночас Стармер почав відмовляти від обережних коментарів. А The Times, посилаючись на високопоставлені джерела в уряді, повідомило, що риторики британського прем'єра була навмисною й натякнуло, що попередні заперечення проти використання Storm Shadows вже зняті Вашингтоном.

При цьому в Лондоні вважають, що навряд чи дозвіл на удари по росії ракетами Storm Shadow якось можуть змінити ситуацію на полі бою в Україні.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Сполучені Штати Америки дозволили Україні били вглиб росії балістичними ракетами ATACMS. Адміністрація президента Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території країни-агресора. Деякі ЗМІ зазначили, що це стосується лише Курської області.

Джерело: The Times