Поки сильної реакції світу немає, путін перевіряє вас, шановні партнери, - Зеленський про нову ракету росіян

https://racurs.ua/ua/n201434-poky-sylnoyi-reakciyi-svitu-nemaie-putin-pereviryaie-vas-shanovni-partnery-zelenskyy-pro-novu.html

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Володимир Зеленський, президент України, 21 листопада заявив, що поки не побачив сильної реакції світу на удар новою балістичною ракетою росії по українському мсту Дніпро.

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Диктатор та господар Кремля владімір путін заявив сьогодні, рф запустила ракету «Орєшнік» як відповідь на удари України західною зброєю по території рф.

путін перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що путін робить. Потрібно, щоб путін відчував, чого коштують його хворі амбіції, — сказав Зеленський у вечірньому зверненні до українців 21 листопада.

Він вважає, що на російського пройдисвіта треба тиснути, а росію примушувати до справжнього миру, який «можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України».