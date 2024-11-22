Пентагон заявив, що рф попередила США про удар по Україні. Фото:

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Сполучені Штати Америки були поінформовані росією про удар по Україні «експериментальною ракетою».

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США дізналися про запуск балістичної ракети «Орешнік» по Дніпру за 30 хвилин до пуску. Це озброєння було засноване на російській моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж». Про це речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила на брифінгу.

Отже, я можу підтвердити, що росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності, — зазначила вона.

Раніше речник російського диктатора путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМI заявляв, що Москва попередила Вашингтон про запуск ракети через механізм зменшення ядерного ризику, що підтримує постійний зв’язок між рф та США. Зроблено це було через канали, що працюють в автоматичному режимі, зокрема через Російський національний центр зменшення ядерної небезпеки.

Нагадаємо, Україна стала першою країні у світі, яку атакували міжконтинентальною балістичною ракетою. Так, 21 листопада таким видом озброєння ворог вдарив по Дніпру.

Згодом російський диктатор путiн заявив, що російська армія вдарила новітньою ракетою середньої дальності «Орешник». Це нібито був перший запуск ракети цього типу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни зробили Україну своїм полігоном і закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції.