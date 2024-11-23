ISW припускає повторний пуск "Орєшніка" найближчими днями

https://racurs.ua/ua/n201486-isw-prypuskaie-povtornyy-pusk-orieshnika-nayblyjchymy-dnyamy.html

Ракурс

Повторний пуск нібито нової ракети «Орешнік» може статися вже найближчими днями.

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Про це повідомили у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, рф сподівається, що розпалювання занепокоєння з приводу запуску цієї ракети змусить Захід згорнути підтримку України.

Російські джерела стверджують, що країна-агресор закриє частину свого повітряного простору 23−24 листопада для проведення ракетних випробувань.

Водночас заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький 22 листопада заявив, що рф, ймовірно, має до 10 ракет «Орєшнік» і може провести випробувальні пуски всіх цих ракет у майбутньому.

Ці кадри показали, що путін погрожує всьому світу, а сам не може жодного разу поворухнути власними руками, — так військовий оглядач Юліан Рьопке про дивну поведінку путіна під час останнього відеозвернення щодо «Орєшінка».

У четвер увечері путін виступив із відеозверненням, заявивши, що по місту Дніпро вдарила новітня ракета середньої дальності «Орєшнік». Промова тривала 7 хвилин 45 секунд. Військовий аналітик BILD Юліан Репке зазначає, що за весь цей час, диктатор жодного разу не поворухнув руками чи пальцями, вони були ніби приклеєні до столу.