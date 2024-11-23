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ISW припускає повторний пуск "Орєшніка" найближчими днями
ISW припускає повторний пуск «Орєшніка» найближчими днямиhttps://racurs.ua/ua/n201486-isw-prypuskaie-povtornyy-pusk-orieshnika-nayblyjchymy-dnyamy.htmlРакурс
Повторний пуск нібито нової ракети «Орешнік» може статися вже найближчими днями.
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Про це повідомили у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Ймовірно, рф сподівається, що розпалювання занепокоєння з приводу запуску цієї ракети змусить Захід згорнути підтримку України.
Російські джерела стверджують, що країна-агресор закриє частину свого повітряного простору 23−24 листопада для проведення ракетних випробувань.
Водночас заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький 22 листопада заявив, що рф, ймовірно, має до 10 ракет «Орєшнік» і може провести випробувальні пуски всіх цих ракет у майбутньому.
Ці кадри показали, що путін погрожує всьому світу, а сам не може жодного разу поворухнути власними руками, — так військовий оглядач Юліан Рьопке про дивну поведінку путіна під час останнього відеозвернення щодо «Орєшінка».
У четвер увечері путін виступив із відеозверненням, заявивши, що по місту Дніпро вдарила новітня ракета середньої дальності «Орєшнік». Промова тривала 7 хвилин 45 секунд. Військовий аналітик BILD Юліан Репке зазначає, що за весь цей час, диктатор жодного разу не поворухнув руками чи пальцями, вони були ніби приклеєні до столу.
Раніше під час звернень путін часто жестикулював. Можливо, цього разу йдеться про відеомонтаж, коли знерухомлені руки «прималювали» до тіла. Це могли зробити, через хворобу диктатора або щоб приховати його хвилювання. Уже в п’ятницю, на нараді з керівництвом міноборони, путін перебирав пальцями аркуші з промовою і зрідка жестикулював, — зауважив Рьопке. — Ці кадри показали, що путін погрожує всьому світу, а сам не може жодного разу поворухнути власними руками.