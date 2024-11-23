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Четверо ухилянтів віддали 400 тис. грн за човен, щоб переплисти Тису
Четверо ухилянтів віддали 400 тис. грн за човен, щоб переплисти Тису (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201491-chetvero-uhylyantiv-viddaly-400-tys-grn-za-choven-schob-pereplysty-tysu-video.htmlРакурс
Четверо ухилянтів віддали 400 тисяч гривень за гумовий човен, щоб переплисти Тису.
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Порушники заплатили по 10 тис. дол. організатору за «безпечний маршрут», повідомили 23 листопада у Державній прикордонній службі України.
Однак гарантій на виживання в холодній воді зі стрімкою течією організатори незаконного перетину кордону не давали.
Троє жителів Донеччини та один із Івано-Франківщини погодилися на такі ризиковані умови. Троє з них навіть встигли сплатити організаторам по 10 тисяч доларів США кожен.
Отримавши гумовий човен і вказівки щодо маршруту, чоловіки вирушили до українсько-угорського кордону.
Втім, їхні плани зруйнували прикордонники. Помітивши наряд, порушники покинули човен і намагалися втекти. Щоб зупинити втікачів прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору.
Тепер їх чекають адмінпротоколи і відповідальність за законом.