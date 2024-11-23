Четверо уклонистов отдали 400 тыс. грн за лодку, чтобы переплыть Тису

https://racurs.ua/n201491-chetvero-uklonistov-otdali-400-tys-grn-za-lodku-chtoby-pereplyt-tisu.html

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Четверо ухилянтів віддали 400 тисяч гривень за гумовий човен, щоб переплисти Тису.

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Порушники заплатили по 10 тис. дол. організатору за «безпечний маршрут», повідомили 23 листопада у Державній прикордонній службі України.

Однак гарантій на виживання в холодній воді зі стрімкою течією організатори незаконного перетину кордону не давали.

Троє жителів Донеччини та один із Івано-Франківщини погодилися на такі ризиковані умови. Троє з них навіть встигли сплатити організаторам по 10 тисяч доларів США кожен.

Отримавши гумовий човен і вказівки щодо маршруту, чоловіки вирушили до українсько-угорського кордону.

Втім, їхні плани зруйнували прикордонники. Помітивши наряд, порушники покинули човен і намагалися втекти. Щоб зупинити втікачів прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору.

Тепер їх чекають адмінпротоколи і відповідальність за законом.