Було б дуже поганим знаком, якби КСУ реабілітував таку людину, як його екс-голова Шевчук, - євродепутат Дайніус Жалімас

https://racurs.ua/ua/n201542-bulo-b-duje-poganym-znakom-yakby-ksu-reabilituvav-taku-ludynu-yak-yogo-eks-golova-shevchuk.html

Ракурс

Як стало відомо «Ракурсу», 26 листопада Коституційний суд України вчергове робитиме спробу розглянути питання щодо поновлення одіозного екс-голови Станіслава Шевчука на посаді судді.

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Нещодавно на своїй сторінці у Фейсбук депутат Європарламенту Дайніус Жалімас прокоментував можливе поновлення у статусі судді Станіслава Шевчука, колишнього голови КСУ, якого в 2019 році було звільнено за порушення Конституції та закону.

«Ракурс» писав про ситуацію, пов’язану зі спробою повернення Шевчука на посаду судді без жодних правових підстав. Тому одне із запитань нашого видання до пана Жалімаса, який днями завітав до Києва, стосувалося саме цієї ганебної історії.

Ось про що, зокрема, розповів в інтерв’ю «Ракурсу» Дайніус Жалімас, екс-глава Конституційного суду Литви, депутат Європейського парламенту, член Венеційської комісії (повний текст розмови читачі зможуть прочитати незабаром).

На думку Жалімаса, неприпустимо поновлювати на посаді судді того, хто організовував скасування відповідальності за незаконне збагаченняі людині, якій США відмовили у в’їзній візі.

2015-го року за ініціативою Жалімаса заснували Асоціацію конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів (BBCJ), до якої увійшли конституційні суди Литви, України, Грузії та Молдови.

Вся Асоціація підтримувала Станіслава Шевчука, щоб він став головою Конституційного суду України, оскільки в ньому ми бачили дуже прогресивну європейську людину. Тепер, на жаль, можна сказати, що ми помилилися, але з’ясувалося це набагато пізніше, коли він уже обійняв цю посаду.