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Було б дуже поганим знаком, якби КСУ реабілітував таку людину, як його екс-голова Шевчук, - євродепутат Дайніус Жалімас
Було б дуже поганим знаком, якби КСУ реабілітував таку людину, як його екс-голова Шевчук, — євродепутат Дайніус Жалімасhttps://racurs.ua/ua/n201542-bulo-b-duje-poganym-znakom-yakby-ksu-reabilituvav-taku-ludynu-yak-yogo-eks-golova-shevchuk.htmlРакурс
Як стало відомо «Ракурсу», 26 листопада Коституційний суд України вчергове робитиме спробу розглянути питання щодо поновлення одіозного екс-голови Станіслава Шевчука на посаді судді.
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Нещодавно на своїй сторінці у Фейсбук депутат Європарламенту Дайніус Жалімас прокоментував можливе поновлення у статусі судді Станіслава Шевчука, колишнього голови КСУ, якого в 2019 році було звільнено за порушення Конституції та закону.
«Ракурс» писав про ситуацію, пов’язану зі спробою повернення Шевчука на посаду судді без жодних правових підстав. Тому одне із запитань нашого видання до пана Жалімаса, який днями завітав до Києва, стосувалося саме цієї ганебної історії.
Ось про що, зокрема, розповів в інтерв’ю «Ракурсу» Дайніус Жалімас, екс-глава Конституційного суду Литви, депутат Європейського парламенту, член Венеційської комісії (повний текст розмови читачі зможуть прочитати незабаром).
На думку Жалімаса, неприпустимо поновлювати на посаді судді того, хто організовував скасування відповідальності за незаконне збагаченняі людині, якій США відмовили у в’їзній візі.
2015-го року за ініціативою Жалімаса заснували Асоціацію конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів (BBCJ), до якої увійшли конституційні суди Литви, України, Грузії та Молдови.
Вся Асоціація підтримувала Станіслава Шевчука, щоб він став головою Конституційного суду України, оскільки в ньому ми бачили дуже прогресивну європейську людину. Тепер, на жаль, можна сказати, що ми помилилися, але з’ясувалося це набагато пізніше, коли він уже обійняв цю посаду.
З жалем можу констатувати, що з обранням на посаду його і так незначна активність щодо засудження суддів російського Конституційного суду, які «легалізували» загарбання рф українських областей, одразу припинилася. Але навіть не це головне. Крапку поставила справа про незаконне збагачення. Факти такі, що Шевчук активно підтримував та захищав це рішення. Якби він справді стояв на європейських принципах, він чинив би інакше.
Не маю фактичного матеріалу, щоб стверджувати, що така позиція, можливо, була оплачена. Але мені особисто довелося відчутиі загалом складалося враження, що Конституційним судом України керував не Шевчук, а його брат, який змінив ім’я та прізвищена Рулава Одда.
Під час однієї з розмов зі мною Шевчука та його брата (той приходив на наші вечері, брав участь у заходах) мені надійшла пропозиція допомогти у вивільненнігрошей, на які було накладено арешт. Як я зрозумів, ішлося про фінанси брата Шевчука, його бізнесу. Прохання до мене полягало в тому, щоби я допоміг, звернувшись з цією метою до керівника Національного банку Литви.
Звісно, я цього не зробив, і ясна річ, інформував відповідні литовські служби, — розповів Дайніус Жалімас. — А от після рішення у справі про незаконне збагачення Шевчуку скасували візу до США. Для мене позиція США є вкрай важливою. Коли вони скасовують в‘їзну візу, то мають для цього вагомі і чіткі підстави.
Не вдаватимуся до юридичних деталей, що є прерогативою українських фахівців у галузі права, правильно чи ні звільнили Шевчука. Але було б дуже поганим знаком, якби український Конституційний суд реабілітував таку людину. Крім того, Україна, як і Литва, має стратегічні стосунки із Сполученими Штатами Америки. І поновлення на посаді напевне було би негативним знаком щодо США, який означав би що процеси боротьби з корупцією ідуть не туди.