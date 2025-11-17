Україна отримала від Литви пакет допомоги для ремонту енергетичної інфраструктури. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210341-lytva-peredala-ukrayini-paket-dopomogy-dlya-remontu-energetychnoyi-infrastruktury.html

Ракурс

Литва допомагає Україні відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру.

Україна вже отримала від литовців пакет допомоги. Обладнання для ремонту зібрали у різних регіонах Литви та передали українським енергетикам для проведення невідкладних ремонтних робіт. Про це Міністерство енергетики України 17 листопада повідомило у Telegram.

Зазначається про отримання критично важливих компонентів для відновлення підстанцій і ліній електропередачі. Ця техніка та матеріали дозволяють оперативно відновлювати мережі після російських атак та забезпечувати стабільність енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.

Також у міністерстві поінформували, що раніше литовський уряд передав Україні автотрансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, елементи релейного захисту, обмежувачі перенапруги, ізолятори та інше обладнання. Всі ці речі необхідні для посилення та стабілізації української системи передачі.

Нагадаємо, 17 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Тим часом у більшості регіонів застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються.