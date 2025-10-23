Два російські літаки порушили повітряний простір Литви

Російські літаки порушили повітряний простір Литви, фото: Міноборони Литви

Два російські літаки з Калінінградської області РФ вторглися в повітряний простір Литви, їм на перехоплення були підняти винищувачі НАТО.

Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба Міноборони Литви.

Зазначається, що порушення повітряного простору Литви було зафіксовано сьогодні, близько 18.00 біля прикордонного з РФ литовського міста Кібартай.

Літак Су-30 Російської Федерації, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправки в Калінінградській області, та літак Іл-78, який виконував дозаправку, вторглися в повітряний простір Литви на 700 метрів і залишили його, пробувши в ньому близько 18 секунд, — розповіли в Міноборони Литви.

Зазначається, що у відповідь на інцидент у повітря піднялися два винищувачі Eurofighter Typhoon іспанських ВПС, які виконують місію повітряної поліції НАТО. Вони вилетіли до місця порушення і наразі патрулюють повітряний простір у районі інциденту.