Шмигаль оголосив про нові урядові виплати малозабезпеченим родинам і сім'ям-ВПО та допомогу ЮНЕСКО дітям-сиротам

https://racurs.ua/ua/n201588-shmygal-ogolosyv-pro-novi-uryadovi-vyplaty-malozabezpechenym-rodynam-i-sim-yam-vpo-ta-dopomogu.html

Ракурс

Впродовж грудня малозабезпечені родини, а також сім’ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень.

.

Це передбачено програмою уряду «Тепла зима», повідомив 26 листопада прем'єр Денис Шмигаль.

6,5 тис. грн — це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі, — сказав Шмигаль на засідання КМУ.

Крім того, до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, отримають тисячу гривень на кожну дитину. Гроші на це надає ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня нову програму допомоги. Кожному роздаватимуть по тисячі гривень у межах єПідтримки.

Ці гроші також можна буде витратити на квитки Укрзалізниці, українські лікарські засоби, книжки, культурні послуги та донати для війська.