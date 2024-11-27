Уночі рф атакувала Україну 89 дронами. Фото: Генштаб

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Ракурс

Країна-агресор росія вночі атакувала Україну майже 90 дронами.

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У ніч на 27 листопада противник атакував Україну 89-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. БпЛА ворог запускав з районів російських Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Атаку з повітря відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. У ході боїв було збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

Ще 48 дронів були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ. Ще п’ять ворожих БпЛА полетіли у бік білорусі, російської федерації та тимчасово окупованих територій.

У Повітряних силах додали, що через падіння уламків ворожих дронів були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 27 листопада атакували Київ безпілотниками. Уламки збитих дронів упали в Дніпровському районі столиці й пошкодили будинок на воді. Поранень зазнали двоє людей. Госпіталізувати довелося одного з них, іншому постраждалому надали допомогу на місці.