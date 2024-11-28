Вибори в TikTok - Румунія просить ЄС розслідувати вплив агітації в мережі після перемоги ультранаціоналіста Джорджеску

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У Румунії розслідують роль TikTok у перемозі проросійського кандидата у першому турі президентських виборів

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Влада Румунії намагається з’ясувати, яку роль китайська соцмережа TikTok могла зіграти в сенсаційних результатах першого туру на вихідних президентських виборів, пише Politico. На них несподівано для всіх перше місце посів незалежний ультраправий політик Келін Джорджеску, якого звинувачують у зв’язках із Кремлем.

У четвер, 28 листопада, Вища рада національної оборони Румунії проведе екстрене засідання, щоб обговорити, які ризики для виборчого процесу та країни загалом можуть нести соціальні мережі та інші популярні інтернет-платформи.

62-річний Джеорджеску був практично невідомий за межами Румунії. Досі він не вважався серйозним кандидатом у президенти і вів свою передвиборчу кампанію переважно в інтернеті, на платформі TikTok.

Речник Європейської комісії Томас Реньє підтвердив, що отримав запит на початок «формального розслідування ролі TikTok у виборах у Румунії» відповідно до головного закону про соціальні медіа, Закону про цифрові послуги (DSA).

Ми уважно стежимо за розвитком подій, — сказав Реньє, додавши, що ЄС «може відкрити провадження», якщо він матиме «в нашому розпорядженні докази».

Європейська комісія контролює відповідність TikTok новому правилу DSA блоку, який встановлює правила того, як великі онлайн-платформи модерують контент, у тому числі в політичних кампаніях.

За словами румунського регулюючого органу, ці питання вже були «доведені до відома Європейської комісії в останні місяці» і знову у вівторок.

Офіційні особи повідомили TikTok про «різноманітні порушення, пов’язані з незаконно розповсюдженим контентом», і попросили платформу вжити заходів, щоб забезпечити проведення виборів «у законних умовах», але платформа не відреагувала належним чином.

Випадок з Румунією ставить Європейську комісію в скрутне становище, оскільки розслідування ролі TikTok у падінні результатів голосування може розглядатися як втручання в національні вибори. Румуни знову підуть на виборчі дільниці для парламентських виборів у ці вихідні та другий тур президентських виборів 8 грудня.

Комісія не втручається в національні вибори і прагне забезпечити в рамках своїх повноважень рівні умови гри для всіх кандидатів, — сказав Реньє.

Зараз дослідники з’ясовують, як Джоржжеску, який зібрав понад 370 тис. підписників у своєму обліковому записі TikTok, впорався зі своїм раптовим зростанням в опитуваннях, виділивши активність навколо свого онлайн-профілю.

Ми вважали, що Tiktok використовувався неналежним чином і був спровокований неналежним використанням ним та армією підроблених облікових записів, які використовувалися для його цілей, — сказав Богдан Манолеа, виконавчий директор румунської агітаційної групи Асоціації технологій та Інтернету.

Інші вказували на використання впливових осіб, які б не позначили свій контент як платну рекламу. Платна політична реклама заборонена TikTok.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку виступив у вівторок, сказавши, що фінансування кампанії Джорджеску в TikTok необхідно переглянути:

Це система, я не знаю, наскільки вона законна, я розумів, як використовувалася система. Джерело фінансування, на мій погляд, треба розслідувати, «стежити за грошима».

У своїй заяві речник TikTok у Брюсселі Паоло Ганіно сказав, що «дуже спекулятивні повідомлення про вибори в Румунії є неточними та вводять в оману, оскільки більшість кандидатів зареєструвалися в TikTok, а переможці проводили кампанію на інших цифрових платформах, крім нашої».