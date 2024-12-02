Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

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ЗСУ не вистачає ресурсів, щоб повернути усі окуповані росією території силою.

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Для повернення захоплених територій доведеться знайти дипломатичні рішення. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю агенції Kyodo News.

Нашій армії не вистачає сил, щоб це зробити. Це правда. Нам справді потрібно знайти дипломатичні рішення, — зазначив глава держави.

За його словами, такі кроки можна буде розглядати «тільки тоді, коли ми знатимемо, що ми досить сильні», щоб росія не змогла розпочати нову агресію проти України.

Президент також наголосив, що війна вступила у «складний період», і Україна потребує додаткової допомоги від партнерів.

Зеленський додав, що команда новообраного президента США Дональда Трампа знає про «план перемоги» й вже вивчає його.

Нагадаємо, 30 листопада президент України Володимир Зеленський анонсував швидкі «рішення задля справедливого завершення війни». Він наголосив, що Україна готується до «активної роботи з партнерами у грудні» перемовин, зустрічей.

Джерело: Kyodo News