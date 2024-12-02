Кремль доручив місцевій владі формувати у росіян "образ перемоги" у війні з Україною

https://racurs.ua/ua/n201771-kreml-doruchyv-misceviy-vladi-formuvaty-u-rosiyan-obraz-peremogy-u-viyni-z-ukrayinou.html

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Кремль доручив губернаторам формувати у росіян «образ перемоги» у війні з Україною.

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Про це написав «Комерсант» із посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, ця тема стала однією з основних на семінарі для віце-губернаторів у підмосковній Майстерні управління «Сенеж».

В Адміністрації президента рф вважають, щоб майбутні результати війни повинні розцінюватися росіянами як перемога, але вже зараз зрозуміло, що вони не влаштують «розсерджених патріотів» та «лібералів».

Тому в Кремлі пропонують спиратися на «спокійну більшість», яка буде досить «денацифікацією» та «демілітаризацією» України, а також захопленням чотирьох українських регіонів. Цю більшість чиновникам необхідно «зберегти та розширити», — йдеться в матеріалі.

Губернаторам також доручили працювати з вцілілими окупантами, яким «важко знайти ті самі зарплати, що й на війні», і вони можуть «примкнути до протестних рухів або до криміналу».