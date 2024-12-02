Обличчя Усика вилізає із Ф’юрі - у мережі опублікували промо бою-реваншу

https://racurs.ua/ua/n201777-oblychchya-usyka-vylizaie-iz-f-uri-u-mereji-opublikuvaly-promo-bou-revanshu-video.html

Ракурс

У мережі завірусилось «сюрреалістичне» промо реваншу Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика.

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У відео боксери всюди бачать обличчя один одного, обличчя Усика навіть вилізає із Ф’юрі у кращих традиціях фільму жахів «Чужий».

Врешті важковаговики вирішують покінчити з цим, а британський боксер погрожує «покінчити» з українцем.



Бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі називають головною боксерською подією року. Протистояння двох легенд вирішить, хто стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Протистояння заплановане на 21 грудня 2024 року. Другий поєдинок між Усиком та Ф’юрі відбудеться у Саудівській Аравії. Місце проведення — знову суперсучасна Kingdom Arena в Ер-Ріяді, яка вже стала ареною масштабних спортивних подій світового рівня.

До слова, на цій арені у травні проходив і попередній бій Усика та Ф’юрі, завдяки якому Олександр став чемпіоном за версіями WBC, WBA Super, WBO, IBO і The Ring.

Володар чемпіонських поясів WBA, WBC, WBO, IBO та The Ring у надважкій вазі Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Ф’юрі. Переможець протистояння, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.