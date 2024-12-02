IRIS-T, Patriot і Gepard пообіцяв Шольц Україні, але без Taurus

https://racurs.ua/ua/n201779-iris-t-patriot-i-gepard-poobicyav-sholc-ukrayini-ale-bez-raket-taurus.html

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Україна в грудні отримає від Німеччини шосту систему ППО IRIS-T, пускові установки Patriot і зенітні установки Gepard.

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Про це заявив 2 грудня канцлер ФРН Олаф Шольц під час пресконференції у Києві із президентом Володимиром Зеленським.

Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно», запевнив Шольц Зеленського. Він також уточнив, які саме системи озброєнь отримає Україна до кінця поточного року. Серед нащваного не було далекобійних ракет Taurus.

Зеленський зазначив, що на зустрічі обговорювали ситуацію на фронті та посилення України. Шольц підтвердив, що Німеччина продовжить постачання зброї у 2025 році, включно з ППО, безпілотниками та вертольотами.