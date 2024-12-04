Нова посада з’явиться у кожній бригаді ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Нова посада з’явиться в Збройних силах України.

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Міністерство оборони України запровадило нову штатну посаду у війську. У кожній бригаді ЗСУ тепер з’явиться посада уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг. Про це міністр оборони Рустем Умєров 4 грудня повідомив у соцмережах.

Підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді Збройних сил України — уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг, — йдеться у повідомленні.

Ці особи відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій.

Умєров переконує, що завдяки цьому закупівлі для підрозділів ЗСУ здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб бійців.

А окремим завданням для уповноваженого буде усунути конфлікт інтересів. Міністр вважає, що нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями.

Нагадаємо, у листопаді міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що МОУ підготувало пропозиції, як реформувати підходи до мобілізації, які запропонує Кабміну для обговорення, зокрема, йдеться про відмову від примусової мобілізації чоловіків.