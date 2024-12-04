ЄБРР інвестує в Україну понад 1,3 млрд євро. Фото:

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Європейський банк реконструкції та розвитку вирішив інвестувати в Україну значну суму коштів.

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Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро. Йдеться про вісім проектів на підтримку державного та приватного секторів. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 грудня повідомив у Telegram.

Це проекти у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури. Також це інвестиції у підтримку урядових програм із розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.

Глава уряду наголосив, що частина коштів є безповоротними грантами.

Вдячні партнерам за важливу допомогу. Це рішення є ще одим сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій, — написав Шмигаль.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що Світовий банк перерахує Україні 4,8 млрд дол. — це допомога, яку фінансують Сполучені Штати Америки та партнери з розвитку. Уряд вже ухвалив рішення, яке дозволить залучити ці кошти в межах проекту PEACE.