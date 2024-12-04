Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото:

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Україна повинна схвалити важкі рішення про продовження мобілізації.

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Ці мобілізаційні заходи є необхідними для протидії російській агресії. А союзники повинні переконатися, що мобілізовані українці мають хорошу військову підготовку та оснащені всім необхідним для участі у бойових діях. Відповідну заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен під брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО, передає «Інтерфакс-Україна».

Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони мають підготовку та необхідне обладнання, — зазначив він.

Блінкен вважає, що рішення щодо подальшої мобілізації буде критично важливим тому, що «навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії».

Також представник Вашингтона додав, що у США є зобов’язання — «кожна людина, яку Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни».

Нагадаємо, 19 листопада радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що українська влада повинна посилити призов військовозобов’язаних, щоб покращити ситуацію на фронті. Він наголосив, що саме новобранці, а не кількість західної зброї зможе змінити хід війни.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»