Директор Нацмузею історії не повернувся із закордонного відрядження

https://racurs.ua/ua/n201867-dyrektor-nacmuzeu-istoriyi-ne-povernuvsya-iz-zakordonnogo-vidryadjennya.html

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Директор Національного музею історії України Федір Андрощук поїхав у закордонне відрядження і не повернувся.

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Нардепка Соломія Бобровська написала 5 грудня на своїй сторінці у Фейсбук, що термін його закорднного відрядження завершився 20 вересня.

Бобровська припускає, що Андрощук скористався своїми іншими громадянствами. Він відбув у відрядження в Італію та Швецію, і згідно з відповіддю на депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві.

Андрощук досі очолює Музей історії. Нардепка з цього приводу звернулася міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького.

Національний музей історії України — один з найзнаковіших наших музеїв на 800 тис. експонатів, історія усього становлення нас як держави, від трипілля-скіфів до незалежності.