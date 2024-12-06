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Ракурс
Під час церемонії у Києві, фото: Офіс президента

Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України (ВІДЕО)

6 гру 2024, 12:52
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, у День ЗСУ 6 грудня, вшанував пам’ять полеглих воїнів, які віддали своє життя за Україну.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України, що на Михайлівській площі в Києві. У церемонії також узяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, — вказано в повідомленні.

Під час церемонії у Києві, фото: Офіс президента

Джерело: Ракурс


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