Під час церемонії у Києві, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n201894-zelenskyy-u-den-zsu-vshanuvav-pam-yat-zagyblyh-zahysnykiv-i-zahysnyc-ukrayiny-video.html

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, у День ЗСУ 6 грудня, вшанував пам’ять полеглих воїнів, які віддали своє життя за Україну.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.