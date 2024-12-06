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Під час церемонії у Києві, фото: Офіс президента
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201894-zelenskyy-u-den-zsu-vshanuvav-pam-yat-zagyblyh-zahysnykiv-i-zahysnyc-ukrayiny-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, у День ЗСУ 6 грудня, вшанував пам’ять полеглих воїнів, які віддали своє життя за Україну.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України, що на Михайлівській площі в Києві. У церемонії також узяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, — вказано в повідомленні.