СЗЧ, втеча за кордон і повернення: військовий знову пішов на фронт, коли дізнався, що його брата мобілізували

https://racurs.ua/ua/n201920-szch-vtecha-za-kordon-i-povernennya-viyskovyy-znovu-pide-na-front-bo-yogo-brata-mobilizuvaly.html

Ракурс

Український військовий, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і незаконно перетнув кордон, вирішив повернутися до лав ЗСУ, коли дізнався, що його брата мобілізували.

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Про це повідомила 6 грудня Держприкордонслужба. Чоловіка незаконно перетнув кордон із Румунією, його затримали на території України прикордонники.

Як з’ясувалося, це був житель Вінниччини, який ще на початку жовтня пішов у СЗЧ.

Однак згодом він дізнався, що його брата мобілізували до війська, тож вирішив повернутися, щоб продовжити захищати країну разом.

Для цього він скористався законом, який дозволяє уникнути покарання за СЗЧ (але адмінпротокол за незаконний перетин кордону таки отримав).