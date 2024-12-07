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У Кривому Розі та Запоріжжі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи

У Кривому Розі та Запоріжжі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи, загинуло 13 людей

7 гру 2024, 08:27
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У Кривому Розі та Запоріжжі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи.


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ДСНС повідомляє, що внаслідок російського удару у Кривому Розі загинули троє людей та 17 постраждали.

Вночі з-під завалів будівлі у місті дістали тіло третього загиблого. Всього постраждали 17 людей, з них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Загалом в місті пошкоджені дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків, три адмінбудівлі, заклад освіти та авто. У Кривому Розі 7 грудня оголошено жалобу.

У Запоріжжі 10 загиблих, вісім із них перебували в автомобілях. Кількість постраждалих зросла до 24. Серед постраждалих чотиримісячне немовля, діти чотирьох та 11 років.

Слова з росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно. У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю — просто по СТО, по машинах із людьми, — так новий удар по українських прокоментував президент Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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