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У Кривому Розі та Запоріжжі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи
У Кривому Розі та Запоріжжі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи, загинуло 13 людейhttps://racurs.ua/ua/n201925-u-kryvomu-rozi-ta-zaporijji-ryatuvalnyky-zavershyly-avariyno-ryatuvalni-roboty-zagynulo-13-ludey.htmlРакурс
У Кривому Розі та Запоріжжі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи.
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ДСНС повідомляє, що внаслідок російського удару у Кривому Розі загинули троє людей та 17 постраждали.
Вночі з-під завалів будівлі у місті дістали тіло третього загиблого. Всього постраждали 17 людей, з них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Загалом в місті пошкоджені дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків, три адмінбудівлі, заклад освіти та авто. У Кривому Розі 7 грудня оголошено жалобу.
У Запоріжжі 10 загиблих, вісім із них перебували в автомобілях. Кількість постраждалих зросла до 24. Серед постраждалих чотиримісячне немовля, діти чотирьох та 11 років.
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